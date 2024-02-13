Главная » Новости



12:30, 13 февраля 2024 года В Орле на борьбу с гололедом вышли десятки машин и дворников Обработка тротуаров идет во всех районах областной столицы.





13 февраля в Орле продолжается борьба с гололедом. Накануне "Спецавтобаза" использовала для обработки города 373 тонны пескосоляной смеси.



Сегодня упор сделан на обработку тротуаров от наледи. Она идет во всех районах областной столицы.



Как рассказали в мэрии, в работе участвуют 50 единиц техники: 19 комбинированных дорожных машин, 10 самосвалов, 15 тракторов и шесть погрузчиков. Также привлечены 84 дворника.





Артем Ежаков



