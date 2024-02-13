В Орле на борьбу с гололедом вышли десятки машин и дворников

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12:30, 13 февраля 2024 года
В Орле на борьбу с гололедом вышли десятки машин и дворниковОбработка тротуаров идет во всех районах областной столицы.
13 февраля в Орле продолжается борьба с гололедом. Накануне "Спецавтобаза" использовала для обработки города 373 тонны пескосоляной смеси.
Сегодня упор сделан на обработку тротуаров от наледи. Она идет во всех районах областной столицы.
Как рассказали в мэрии, в работе участвуют 50 единиц техники: 19 комбинированных дорожных машин, 10 самосвалов, 15 тракторов и шесть погрузчиков. Также привлечены 84 дворника.
Артем Ежаков
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