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15:30, 13 февраля 2024 года

Гололед втрое увеличил нагрузку на орловские бригады скорой помощи

У пациентов диагностировали переломы, ушибы, растяжения и вывихи.


12 февраля сотрудники станции скорой медицинской помощи города Орла 65 раз выезжали на вызовы по поводу травм в пределах областной столицы и Орловского округа. 40 человек пострадали на улице. У пациентов диагностировали переломы, ушибы, растяжения и вывихи.

Как отметили на станции СМП, эти цифры почти втрое превысили количество вызовов по поводу травм в обычные дни.

Напомним, что гололед накрыл регион 12 февраля. По прогнозам, его риск сохраняется на протяжении еще пары суток. Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил максимально отработать вопрос по ликвидации последствий непогоды. В травмпунктах усилены бригады.


Артем Ежаков
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