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14:30, 13 февраля 2024 года В Орловской области отремонтируют и построят 14 километров сетей водоснабжения Это повысит качество услуг сразу в нескольких муниципальных образованиях.





Департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области рассказал о планах по ремонту и строительству в 2024-м году 14 километров сетей водоснабжения. Это повысит качество услуг населению Колпнянского, Мценского и Троснянского районов, а также Ливен.



В 2023-м году в регионе капитально отремонтировано 12 объектов водоснабжения и десять объектов теплоснабжения. Заменено более 16 километров сетей коммунальной инфраструктуры. Работы велись в Колпнянском, Мценском и Кромском районах, а также в Орле.





Артем Ежаков



