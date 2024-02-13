Родственники орловских участников СВО могут обучиться на новые специальности
Также члены семей военных могут бесплатно подстричься и починить одежду.
В учебном центре службы занятости Орловской области члены семей участников специальной военной операции могут пройти бесплатное обучение на специалиста по информационным ресурсам, бухгалтера, специалиста документационного обеспечения работы с персоналом, мастера маникюра и педикюра, шугаринга, а также на частного охранника четвертого разряда.
Помимо этого, члены семей участников СВО могут бесплатно подстричься и починить одежду.
Как сообщает региональный информационный портал, бесплатное обучение прошли более 20 человек, бытовые услуги оказаны 27 орловцам.