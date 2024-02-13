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11:00, 13 февраля 2024 года В Орле спасатели освободили застрявший в кольце палец ребенка Пришлось применять специнструмент.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В полдень 12 февраля спасателям поступил вызов с улицы Кромской в Орле. У ребенка в кольце застрял палец, начавший опухать. Кольцо не поддавалось, поэтому пришлось применить специнструмент и распилить украшение.



Минувшие сутки выдались для орловских спасателей довольно спокойными. Как рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства, пожарно-спасательные подразделения семь раз выезжали на помощь населению. Случилось одно возгорание мусора и короткое замыкание в электрощитке.





Артем Ежаков



