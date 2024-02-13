В Орле спасатели освободили застрявший в кольце палец ребенка
Пришлось применять специнструмент.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
В полдень 12 февраля спасателям поступил вызов с улицы Кромской в Орле. У ребенка в кольце застрял палец, начавший опухать. Кольцо не поддавалось, поэтому пришлось применить специнструмент и распилить украшение.
Минувшие сутки выдались для орловских спасателей довольно спокойными. Как рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства, пожарно-спасательные подразделения семь раз выезжали на помощь населению. Случилось одно возгорание мусора и короткое замыкание в электрощитке.