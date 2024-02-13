Орловские школьники пожаловались на холодную еду и нехватку времени пообедать

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10:30, 13 февраля 2024 года
Орловские школьники пожаловались на холодную еду и нехватку времени пообедатьКачество питания в столовых в учебных учреждениях оценил Роспотребнадзор.
Фото: архив
Управлением Роспотребнадзора по Орловской области проведен мониторинг по оценке питания школьников в учебных учреждениях.
Специалисты ведомства провели анкетирование 50 руководителей общеобразовательных организаций и опросили школьников и их родителей. Всего поинтересовались мнением двух тысяч человек.
Треть опрошенных назвала организацию питания в школах как хорошую, больше 60% респондентов – как удовлетворительную. Лишь 2,3% назвали ситуацию плохой.
Почти половина ребят – 47,4% – оказалась недовольна часто остывающей едой. Трети не успевают поесть за отведенное время. Только 20% опрошенных назвали еду невкусной.
По результатам анкетирования разработан план мероприятий по улучшению организации питания школьников.
Артем Ежаков
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