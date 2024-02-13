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9:27, 13 февраля 2024 года Андрей Клычков поручил предлагать работу каждому школьнику и студенту Тему трудоустройства глава региона поднял в рамках прямого эфира в социальных сетях.



Фото: архив "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков дал поручение предлагать работу каждому школьнику и студенту. Тему трудоустройства глава региона поднял в рамках прямого эфира в социальных сетях.

"Дал поручение, чтобы мы каждому школьнику, студенту, выпускнику СУЗа – каждому ребенку предлагали работу", – заявил губернатор. Также Андрей Клычков напомнил, что в Орловской области зафиксирован исторический минимум безработицы за последние 20 лет. По состоянию на 1 января 2024-го года численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения, составила 1,3 тысячи человек. Уровень фиксированной безработицы составил 0,4%, что на 0,2% ниже среднего показателя по России. На одного безработного на Орловщине на рынке труда сейчас имеется восемь вакансий.





Артем Ежаков



