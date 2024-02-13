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17:00, 13 февраля 2024 года Автоклубы появятся еще в двух районах Орловщины По одной машине со специальным оборудованием получат Корсаковский и Шаблыкинский районы.



Фото: архив "Вести-Орел"

В 2024-м году в рамках нацпроекта "Культура", инициированного президентом России Владимиром Путиным, Корсаковский и Шаблыкинский районы получат по одному автоклубу. Это специальные машины, оборудованные для проведения концертов и других праздников на выезде. Автоклубы оснащены сценой, а также набором световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.



Как сообщает региональный информационный портал, за каждую машину заплатят по шесть миллионов рублей.



В 2023-м году по нацпроекту "Культура" автоклубы купили для Ливенского, Колпнянского, Кромского, Новодеревеньковского, Покровского и Мценского районов.





Артем Ежаков



