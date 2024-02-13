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15:00, 13 февраля 2024 года Реставрационно-строительный техникум в Орле получил новый учебно-производственный комплекс Он откроет новые возможности в производстве продукции и реставрации.



Фото: портал правительства Орловской области

На базе учебных мастерских Орловского реставрационно-строительного техникума открылся учебно-производственный комплекс. Об этом сообщает региональный информационный портал. Теперь здесь начнется производство сувениров, мебели нестандартного размера, ремонт и реставрация деревянных вещей, изготовление изделий из дерева для церквей и храмов Орловской области. Необходимые инструменты и оборудование для этого есть.



Прямо сейчас в реставрационных услугах нуждаются Орловский музей изобразительных искусств, храм иконы Божией матери «Спорительница хлебов», а также духовно-православный центр "Вятский Посад".



Реставрационные работы поспособствуют развитию сотрудничества с музеями в сфере реставрации и приобретения дополнительных профессиональных компетенций студентами.





Артем Ежаков



