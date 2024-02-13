В Колпне капитально отремонтируют полуторакилометровый участок дороги
Работы завершат к осени.
В Колпне капитально отремонтируют участок автодороги Колпна – Моховое – граница Курской области. Это стало возможным благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги", инициированному президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщает региональный информационный портал, работы затронут участок длиной чуть менее 1,7 километра, проходящий непосредственно через Колпну.
Также в рамках контракта запланировано обустройство тротуаров. Начальная максимальная цена соглашения составит 67,5 миллиона рублей.
Ремонт завершат к 30 августа 2024-го года. Уже идет поиск подрядчика.