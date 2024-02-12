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20:56, 12 февраля 2024 года Здание роддома на 2-й Посадской в Орле продолжат использовать в медицинских целях Об этом рассказал в ходе прямого эфира губернатор Андрей Клычков.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках прямого эфира рассказал о дальнейшей судьбе здания бывшего роддома на 2-й Посадской в Орле.

"Есть различная информация, пересуды и домыслы о судьбе бывшего здания роддома на 2-й Посадской в Орле. Мы его передаем в третью поликлинику для использования в медицинских целях. Ничего другого здесь не будет, работа будет возобновлена", – заявил губернатор. Напомним, ранее в сентябре 2023-го года в Орловской области распорядились реорганизовать бюджетное учреждение здравоохранения "Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени Круглой" в форме присоединения к нему бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Родильный дом".





Артем Ежаков



