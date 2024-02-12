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20:42, 12 февраля 2024 года Андрей Клычков прокомментировал фейки о готовящихся нападениях на орловские школы Их распространяли через мессенджеры.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках прямого эфира прокомментировал информацию о якобы готовящихся нападениях на школы региона. Фейки распространяли через мессенджеры на минувших выходных. С аналогичной ситуацией также столкнулись в ряде других регионов страны.

"Прошу к таким фейкам относиться спокойно. Эта информация сразу была передана в правоохранительные органы, своего подтверждения, конечно, не получила. Задача этих фейков – просто напугать жителей", – заявил глава региона.





Артем Ежаков



