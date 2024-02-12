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20:31, 12 февраля 2024 года Андрей Клычков поручил привлечь максимум сил для борьбы с гололедом Непогода накрыла Орловскую область 12 февраля.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил привлечь максимум сил для борьбы с гололедом и его последствиями. Непогода накрыла регион 12 февраля. Риск образования льда на дорогах и тротуарах сохранится еще несколько суток.

"По завтрашнему дню – поставили задачу максимально обработать дороги, где-то в большей степени солью, чтобы высушить тротуары. Дал поручение, чтобы максимум сил направили на работу. Ряд управляющих компаний приходится буквально заставлять, говорить, что это их работа", – заявил губернатор.

Орловские травмпункты столкнулись с наплывом пациентов. Из-за этого там усилили бригады, сообщил глава региона.





Артем Ежаков



