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21:16, 12 февраля 2024 года

Достижения орловской молодежи представили на ВДНХ

В рамках международной выставки-форума "Россия" отметили День молодежной политики.



На международной выставке-форуме "Россия" отметили День молодежной политики. Яркую и разнообразную программу подготовила и Орловщина.

В состав орловской делегации, возглавляемой и.о. главы регдепартамента молодежной политики и реализации патриотических проектов Ольгой Варакиной, вошли студенты-победители федеральных конкурсов, волонтеры, молодые ученые, артисты, журналисты, члены "Движения Первых" – всего больше 70 человек.

В числе прочего, Орловщина представила ролики о достижениях региона в сфере молодежной политики, добровольческого движения: "ТУРистическая PROбежка. ОРЕЛ", детско-юношеская военно-спортивная игра "Зарница 2.0", проекты "Твоя проектория", "Тропа героев", "Время читать", "Портрет волонтера", "Поиск пропавших людей". Для молодежи организовали атлас виртуальных экскурсий по рабочим местам Орловской области.

На стенде региона представили десятки маршрутов и экскурсий, лекции, мастер-классы и кинопоказы. Посетителям дали возможность написать письмо на передовую и сделать деревянный брелок на память.


Эльза Ахмедбекова
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