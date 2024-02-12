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21:15, 12 февраля 2024 года

В Орловской области появятся новые возможности для борьбы с "наливайками"

Законопроект подготовили в Госдуме.



Питейные на первых этажах многоквартирных домов не дают покоя жильцам. Посетители "наливаек" нередко устраивают драки и шумят.

В многоквартирных домах Орловской области размещается порядка сотни объектов общественного питания. Около 80-и из них потенциально можно отнести к "наливайкам". Это мини-кафе с разливными спиртными напитками.

С проблемой борются по всей России. С этой целью в Госдуме подготовили законопроект. С 1 апреля регионам будет предоставлена возможность устанавливать время продажи алкоголя в таких питейных.

Продажа алкоголя в "сухие" часы для таких заведений возможна благодаря лазейке в законе. Номинально они считаются общепитом – есть зал обслуживания, но по ночам работают как розничный магазин. Новые положения проблему решат.

С 1 апреля регионам будет предоставлена возможность устанавливать время продажи алкоголя в таких питейных. Орловские депутаты уже рассматривают возможные варианты ограничений.
Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов: "Все-таки надо запрещать реализацию спиртных напитков в предприятиях общепита где-то в районе с 23:00 до 10:00".
Один из пунктов закона также запретит производить пивные напитки из закупленного пива и добавлять в спиртное этиловый спирт. Его ввели, чтобы не допустить массовых отравлений суррогатным алкоголем.


Владимир Маряшин
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