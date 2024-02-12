Более сотни орловцев стали пациентами травмпунктов из-за гололеда
12 февраля ледяной дождь и гололед превратили улицы областной столицы в опасный каток.
Более сотни жителей Орла 12 февраля обратились в травмпункты. К работе пришлось подключить всех свободных врачей. Медики работают в усиленном режиме.
Виной всему гололед, сковавший город, а также необработанные дороги. "Спецавтобазе" пришлось устранять недочеты управляющих компаний. Коммунальщики вышли на борьбу со льдом, стараясь посыпать участки оперативно.
С самого утра всем районам области было дано поручение следить за состоянием дорог и не допустить, чтобы ситуация повторилась. Губернатор Андрей Клычков поручил привлечь к работе дополнительных людей.
По прогнозу синоптиков, гололед ожидается в течение минимум трех суток.