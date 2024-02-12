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21:00, 12 февраля 2024 года

Более сотни орловцев стали пациентами травмпунктов из-за гололеда

12 февраля ледяной дождь и гололед превратили улицы областной столицы в опасный каток.



Более сотни жителей Орла 12 февраля обратились в травмпункты. К работе пришлось подключить всех свободных врачей. Медики работают в усиленном режиме.

Виной всему гололед, сковавший город, а также необработанные дороги. "Спецавтобазе" пришлось устранять недочеты управляющих компаний. Коммунальщики вышли на борьбу со льдом, стараясь посыпать участки оперативно. 

С самого утра всем районам области было дано поручение следить за состоянием дорог и не допустить, чтобы ситуация повторилась. Губернатор Андрей Клычков поручил привлечь к работе дополнительных людей.

По прогнозу синоптиков, гололед ожидается в течение минимум трех суток.


Антон Сорокин
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