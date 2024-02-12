понедельник 12.02.2024 23:50:12 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

18:26, 12 февраля 2024 года

В Орловской области экс-замдиректора школы осуждена на принудительные работы за гибель двух детей

Женщину признали виновной в халатности.


Бывшего заместителя директора по воспитательной работе Нижне-Залегощенской основной общеобразовательной школы признали виновной в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух детей. Она приговорена к трем годам принудительных работ с удержанием 5% дохода в пользу государства. Также ей на два с половиной года запрещено заниматься педагогической деятельностью, сообщили в СУ СК России по Орловской области.

Трагедия развернулась 18 июня 2023-го года.
"Школа организовала соревнования по туризму и краеведению среди учеников. Осужденная, будучи ответственной за обеспечение безопасного пребывания детей в выездном лагере, допустила купание двух школьников в необорудованном для этого месте, в отсутствие лиц, способных оказать помощь по спасению и первую медицинскую помощь. В результате двое школьников утонули", – рассказали в прокуратуре.



Артем Ежаков
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.