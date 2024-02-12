Главная » Новости



18:26, 12 февраля 2024 года В Орловской области экс-замдиректора школы осуждена на принудительные работы за гибель двух детей Женщину признали виновной в халатности.





Бывшего заместителя директора по воспитательной работе Нижне-Залегощенской основной общеобразовательной школы признали виновной в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух детей. Она приговорена к трем годам принудительных работ с удержанием 5% дохода в пользу государства. Также ей на два с половиной года запрещено заниматься педагогической деятельностью, сообщили в СУ СК России по Орловской области.



Трагедия развернулась 18 июня 2023-го года.

"Школа организовала соревнования по туризму и краеведению среди учеников. Осужденная, будучи ответственной за обеспечение безопасного пребывания детей в выездном лагере, допустила купание двух школьников в необорудованном для этого месте, в отсутствие лиц, способных оказать помощь по спасению и первую медицинскую помощь. В результате двое школьников утонули", – рассказали в прокуратуре.





Артем Ежаков



