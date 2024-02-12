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19:00, 12 февраля 2024 года В Орловской области растет число благотворительных организаций В регионе для сбора помощи проводят марафоны, акции и фестивали.







По данным российских фондов только за 2023-й год число пожертвований на благотворительность выросло на 52%. В Орле сегодня зарегистрировано более 10 благотворительных организаций, и это не считая общественных и волонтерских проектов.



В регионе для сбора помощи проводят марафоны, акции и фестивали. Действуют такие организации, как фонд "Вера и возрождение", куда ежемесячно со всех регионов России приезжают более 300 особенных детей.



Активно развивается проект «ПоБерегу». Силами бегунов в парке Победы уже появилась инклюзивная площадка. В 2022-м году забег собрал чуть больше полутора тысяч марафонцев. В 2023-м пришли уже 7000 человек, а благобегунов насчиталось почти 2000.



Сплотили орловцев и сборы гуманитарных посылок на СВО. Новые грузы из региона едут на передовую почти каждый день.





Екатерина Габова



