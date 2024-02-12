Духовник Орловской православной гимназии отметил юбилей
Николаю Евдокимову исполнилось 55 лет.
11 февраля православная церковь вспоминала священномученика Игнатия Богоносца, а еще в этот день духовнику православной гимназии во имя священномученика Иоанна Кукши исполнилось 55 лет.
Протоиерей Николай Евдокимов идет одной дорогой с Господом 30 лет. Пройдя армию и окончив медицинский институт, молодой хирург понял, что готов медицинский халат сменить на рясу. Вот уже 25 лет священник является наставником для воспитанников гимназии.