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18:00, 12 февраля 2024 года Духовник Орловской православной гимназии отметил юбилей Николаю Евдокимову исполнилось 55 лет.







11 февраля православная церковь вспоминала священномученика Игнатия Богоносца, а еще в этот день духовнику православной гимназии во имя священномученика Иоанна Кукши исполнилось 55 лет.



Протоиерей Николай Евдокимов идет одной дорогой с Господом 30 лет. Пройдя армию и окончив медицинский институт, молодой хирург понял, что готов медицинский халат сменить на рясу. Вот уже 25 лет священник является наставником для воспитанников гимназии.





Юлия Опанасюк



