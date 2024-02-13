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9:00, 13 февраля 2024 года В Орловской области пройдет рыболовный турнир Состязание состоится в Кромском районе.





В Кромском районе 18 февраля на "Мельниковом" пруду состоится любительский турнир по ловле рыбы на мормышку со льда в индивидуальном зачете. Старт запланирован на 08.00.



К участию в соревнованиях допускаются все желающие независимо от пола, возраста и опыта. Победителей наградят кубками, медалями и грамотами, сообщили в пресс-службе администрации Кромского района.



Подать заявку на участие и получить более подробную информацию можно по телефонам: 8-910-201-41-90, 8(48643) 2-02-70; адрес эл.почты: omfk.kromy2014@yandex.ru





