В Орловской области пройдет рыболовный турнир

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9:00, 13 февраля 2024 года
В Орловской области пройдет рыболовный турнирСостязание состоится в Кромском районе.
В Кромском районе 18 февраля на "Мельниковом" пруду состоится любительский турнир по ловле рыбы на мормышку со льда в индивидуальном зачете. Старт запланирован на 08.00.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие независимо от пола, возраста и опыта. Победителей наградят кубками, медалями и грамотами, сообщили в пресс-службе администрации Кромского района.
Подать заявку на участие и получить более подробную информацию можно по телефонам: 8-910-201-41-90, 8(48643) 2-02-70; адрес эл.почты: omfk.kromy2014@yandex.ru
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