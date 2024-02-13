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8:30, 13 февраля 2024 года

Студенты из Орла отправились в отдаленные районы

Ребята окажут помощь ветеранам войны, семьям участников СВО и приведут в порядок мемориалы.


11 февраля 60 студентов из Орла отправились в Дмитровский и Глазуновский районы. В рамках Всероссийской патриотической акции "Снежный десант РСО" ребята окажут добровольческую помощь.

Впервые в Орловской области акция состоялась в 2022 году. Тогда отряд в составе 25 человек приехал в город Мценск. В течение трех дней студенты адресно помогали ветеранам и семьям участников СВО, очищали мемориалы.

В 2023 был создан отряд "Лед и пламя", объединивший 25 ребят из различных учебных заведений областного центра. Они отправились в Орловский район, чтобы помочь беженцам из Луганской и Донецкой областей. В школах и интернатах студенты также провели мастер-классы. 

- Потребность и желание помогать натолкнули в 2024 году на создание второго добровольческого отряда "Снежный лис". Состав насчитывает 25 человек. В этом году новый отряд отправится на помощь в Дмитровский район, а первый - "Лед и пламя" - поедет на территорию Глазуновского района, - рассказала региональный куратор акции в Орловской области, студентка 3-го курса ОГУ имени Тургенева Виктория Зайцева.
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