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12:50, 13 февраля 2024 года В орловском музее Курнакова отметили День топографа Мастером в составлении карт был и сам художник.







В орловском музее Курнакова отметили День топографа. Мастером в составлении карт был и сам художник. В годы Великой Отечественной войны Андрей Курнаков был топографом сначала танковой бригады, а с 1944-го года – пехотного полка.



Гостями мероприятия стали орловские школьники. Полковник академии ФСО Михаил Мотяшов рассказал им об особенностях работы топографа. По рассекреченным картам ребята ориентировались на местности, изучали разнообразные условные знаки. Отвечая на вопросы офицера, юные орловцы получали сладкие подарки.





Эва Стасюлевич



