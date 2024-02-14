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9:00, 14 февраля 2024 года В кинотеатрах Орла стартовал прокат фильма "Лед 3" С 14 февраля можно посмотреть долгожданное продолжение мелодрамы.





Сегодня на большие экраны вышло продолжение долгожданной мелодрамы. С 14 февраля в кинотеатрах Орла зритель может увидеть фильм "Лед 3".



Надя выросла и стала фигуристкой. Она мечтает о "Кубке Льда", как когда-то мечтала ее мама. Горин возражает против спортивной карьеры дочери — он оберегает ее от любых трудностей и его можно понять: он потерял слишком много. На тайной тренировке Надя знакомится с молодым и дерзким хоккеистом из Москвы, и между ними вспыхивает первая любовь. Отец не верит в искренность чувств юноши и разлучает пару. Но препятствия только укрепляют настоящую любовь, а когда любишь — самый сказочный финал может стать реальностью.



Режиссер фильма - Юрий Хмельницкий. "Лед 3" — дебют Юрия как режиссера в большом кино. Авторами сценария стали Андрей Золотарев ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Лед", "Лед 2", "Притяжение" и другие), Аксинья Борисова ("Теория больших денег"), Александр Андрющенко ("Сто лет тому вперед" и другие) и Олег Маловичко ("Повелитель ветра", "Нулевой пациент", "Лед", "Притяжение" и другие).





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