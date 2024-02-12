Температурные качели в Орловской области увеличивают риск провалиться под лед
Следует воздержаться от выходов на водоемы.
Температурные качели в Орловской области увеличивают риск провалиться под лед. Таких случаев в регионе немного, но при этом всегда нужно быть осторожным при нахождении на водных объектах и быть готовым прийти на помощь.
Приближаться к полынье можно только по-пластунски. Тонущему можно протянуть длинный прочный предмет. Можно использовать спасательную веревку, но важно прочно намотать ее на руку, чтобы пострадавший не сорвался.
Самый лучший вариант – исключить для человека саму возможность провалиться под лед. Самые опасные места – под мостами и у кромки берега.