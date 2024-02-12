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19:51, 12 февраля 2024 года Температурные качели в Орловской области увеличивают риск провалиться под лед Следует воздержаться от выходов на водоемы.







Температурные качели в Орловской области увеличивают риск провалиться под лед. Таких случаев в регионе немного, но при этом всегда нужно быть осторожным при нахождении на водных объектах и быть готовым прийти на помощь.



Приближаться к полынье можно только по-пластунски. Тонущему можно протянуть длинный прочный предмет. Можно использовать спасательную веревку, но важно прочно намотать ее на руку, чтобы пострадавший не сорвался.



Самый лучший вариант – исключить для человека саму возможность провалиться под лед. Самые опасные места – под мостами и у кромки берега.





Эльза Ахмедбекова



