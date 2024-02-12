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17:00, 12 февраля 2024 года Сергей Кравцов оценил развитие сферы образования в Орловской области Министр просвещения РФ побывал в Орле с рабочим визитом 10 февраля.







В минувшую субботу Министр просвещения РФ Сергей Кравцов побывал в Орле с рабочим визитом. Вместе с главой региона Андреем Клычковым он посетил детский технопарк "Кванториум".



За три года новые знания здесь получили свыше 3 200 орловских мальчишек и девчонок. Речь идет о таких востребованных направлениях, как робототехника, аэродинамика, программирование, биотехнологии и 3D-моделирование. В этом году открыто направление графического дизайна – графический дизайн.



Другой точкой визита Сергея Кравцова стала возводимая школа №53 на улице Зеленина. Учебное заведение возводится в рамках нацпроекта "Образование", инициированного президентом России Владимиром Путиным.



Замечания приемочной комиссии по школе практически выполнены, завершается установка функциональной мебели для учеников.



Стоимость работ превысила 800 миллионов рублей. Генподрядчиком выступило ООО "Техспецкомплект".



Школа вместит 1225 учеников, включая ребят с особенностями здоровья, для которых создана необходимая инфраструктура. Занятия будут проходить в 62 кабинетах.



Сейчас в учебное заведение нанимается персонал, идет оформление документов для прохождения процедуры лицензирования образовательной деятельности.



Занятия начнутся с 1 сентября. В марте состоится День открытых дверей.





Всеволод Трифонов



