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17:30, 12 февраля 2024 года Гололед в Орловской области ожидается еще трое суток Погода существенно не изменится.





Орловский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие несколько дней. По прогнозам, в ближайшие трое суток сохранятся условия для образования гололеда и гололедицы на дорогах.



13 февраля в области ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью: от одного градуса мороза, днем от одного до шести градусов тепла.



14 февраля прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, днем преимущественно в виде мокрого снега и снега, местами гололед, гололедица. Столбики термометров покажут от одного до шести градусов мороза.



15 февраля ночью небольшой, местами умеренный снег, днем небольшой снег, местами гололедица. Ожидается от 8 до 13 градусов мороза, ночью в отдельных районах до 18 мороза.





Артем Ежаков



