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8:00, 13 февраля 2024 года В бюджет Орловской области привлекут больше федеральных средств Об этом во время пресс-конференции сообщил губернатор Андрей Клычков.



Фото: архив "Вести-Орел"

В 2024 году региональный бюджет пополнится на 9,6 миллиарда рублей. Это на 2,1 миллиарда больше, чем годом ранее. Деньги поступят из федеральной казны.



- Прирост федеральных средств, привлекаемых в региональный бюджет, в 2024 году составил более 20% к 2023 году. Данный механизм позволяет нам не ждать, а поступательно осуществлять работу по развитию инфраструктуры в регионе. Мы выступили с инициативой пролонгировать сроки возврата инфраструктурных кредитов, я надеюсь, что данная инициатива будет поддержана Министерством финансов, - сообщил губернатор Андрей Клычков.



Как отмечает портал Орловской области, дотации в полном объеме направят на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы. Напомним, что с 1 января 2024 года МРОТ в России вырос на 18,5% и составил 19 242 рубля.





