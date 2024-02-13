Главная » Новости



10:00, 13 февраля 2024 года В Орловской области разработали план мероприятий в рамках проведения Года семьи В перечень включено почти полсотни мероприятий.





В Орловской области разработали и утвердили план мероприятий в рамках проведения Года семьи. Распоряжение подписано губернатором Андреем Клычковым.



В перечень включено почти полсотни мероприятий, такие как празднования Дня семьи, любви и верности, Дня матери, Дня отца, Дня пожилого человека. Также запланированы региональный конкурс "Семья года", мероприятия по охране здоровья граждан репродуктивного возраста, семей с детьми, а также культурно-массовые, спортивные и общественные мероприятия, призванные помочь в укреплении семейных ценностей.



Помимо этого, на Орловщине пройдет чествование матерей, награжденных званием "Мать – героиня" и семей, награжденных медалью и орденом "Родительская слава".



Мероприятия пройдут в течение всего года.





Артем Ежаков



