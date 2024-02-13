В Орловской области разработали план мероприятий в рамках проведения Года семьи
В перечень включено почти полсотни мероприятий.
В Орловской области разработали и утвердили план мероприятий в рамках проведения Года семьи. Распоряжение подписано губернатором Андреем Клычковым.
В перечень включено почти полсотни мероприятий, такие как празднования Дня семьи, любви и верности, Дня матери, Дня отца, Дня пожилого человека. Также запланированы региональный конкурс "Семья года", мероприятия по охране здоровья граждан репродуктивного возраста, семей с детьми, а также культурно-массовые, спортивные и общественные мероприятия, призванные помочь в укреплении семейных ценностей.
Помимо этого, на Орловщине пройдет чествование матерей, награжденных званием "Мать – героиня" и семей, награжденных медалью и орденом "Родительская слава".