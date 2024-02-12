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14:30, 12 февраля 2024 года На Орловщине собаки-поводыри помогают жителям с нарушениями зрения Восемь четверолапых выдали жителям региона с 2018-го года.





С 2018-го года в Орловской области восемь собак-поводырей выдали жителям региона с нарушениями зрения. Об этом сообщает региональное управление Соцфонда.



На специально обученную собаку вправе претендовать орловцы с инвалидностью I группы по зрению, у которых такая необходимость прописана в индивидуальной программе реабилитации и абилитации.



Выдается собака по заявлению гражданина. Также Соцфонд компенсирует содержание и ветеринарное сопровождение животных. Размер выплаты ежегодно индексируется и сейчас составляет 34550 рублей.





Артем Ежаков



