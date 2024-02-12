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14:00, 12 февраля 2024 года

В Орловской области снизились розничные цены на ряд социально значимых товаров

Ситуацию на потребительском рынке региона обсудили в областной администрации.

Фото: архив "Вести-Орел"

С 4 декабря 2023 года по 5 февраля 2024-го на Орловщине снизились средние розничные цены на 8 видов товаров. Это сахар-песок, мясо кур, пшено, гречневая крупа, говядина, свинина, масло подсолнечное и рис шлифованный. С 9 января стали дешеветь и куриные яица. Цена упала на 7,6%. 

- По итогам мониторинга, за два прошедших месяца ценовая ситуация в регионе оценивается как стабильная. Орловская область по-прежнему входит в десятку субъектов ЦФО с наименьшими средними розничными ценами на отдельные продукты первой необходимости, - рассказал губернатор Андрей Клычков.

Как отмечает портал Орловской области, ускорился сезонный рост цен на плодоовощную продукцию. Все данные представлены из расчетов Орелстата. Об этом на аппаратном совещании в обладминистрации сообщил глава регионального департамента промышленности Денис Леонов.


Сергей Мерцалов
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