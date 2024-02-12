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12:20, 12 февраля 2024 года В Орле поисковики ночью патрулируют улицы Дежурства проходят в морозные ночи.







В морозные ночи экипажи поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" ездят по улицам Орла. Они обращают внимание на подростков, женщин с детьми да и всех остальных, кто может не дождаться общественный транспорт в мороз.



Новое направление профилактики "Ночной патруль" – работает уже третий год. Отвозят тех, кто не смог вызвать такси, не дождался маршрутку, бесплатно. Выезды организовывают, если столбики термометров опускаются ниже десяти градусов мороза.



– У нас есть специальная программа. Называется "стать на карту". И будет показано местоположение каждого экипажа. Делим на квадраты. Каждый катает свой район. Есть у нас друзья, мы их назовем спонсоры, но это друзья, которые дарят нам бонусы, литры бензина, - пояснила региональный представитель ДПСО "ЛизаАлерт" Орловской области Ольга Мотина.





Мария Семак



