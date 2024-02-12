Орловским родителям рассказали про положенные выплаты

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13:30, 12 февраля 2024 года
Орловским родителям рассказали про положенные выплатыРазъяснения досрочно вышедшим из декрета дала сотрудник соцфонда Оксана Перемитина.
Родители, досрочно вышедшие из декретного отпуска на работу, будут получать положенные им выплаты в полном объёме. Такой законопроект вступил в силу с 1 января этого года.
Подробнее о нововведении рассказала начальник управления социального страхования отделения социального фонда России по Орловской области Оксана Перемитина.
Елена Литинская
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