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12:57, 12 февраля 2024 года Рекордно низкую безработицу зафиксировали на Орловщине Не работает лишь 0,4% от трудоспособного населения.



Фото: архив

В Орловской области зафиксирован исторический минимум по безработице. По состоянию на 1 января 2024 года численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения, составила 1,3 тысячи человек.



По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", уровень безработицы составляет 0,4%, что ниже среднего по России. Показатель по стране находится на уровне 0,6%. Для одного безработного на рынке есть восемь вакансий.



В 2023 году службы занятости региона обратились семь тысяч человек. Статус безработного получили 4,7 тысячи орловцев. Из числа тех, кто прошел обучение, нашли работу 340 человек.





Сергей Силаев



