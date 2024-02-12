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11:45, 12 февраля 2024 года

В Орле скончался доктор наук, профессор ОГАУ Николай Лопачев

Николай Андреевич умер на 78-м году жизни.


После тяжелой болезни скончался профессор кафедры земледелия Орловского государственного аграрного университета Николай Андреевич Лопачев. Он прошел большой жизненный путь ученого, педагога, наставника молодежи.

Николай Андреевич родился 29 декабря 1946 года в Киргизии. После окончания агрономического факультета сельскохозяйственного института в городе Фрунзе работал научным сотрудником Института почвоведения Киргизской Академии наук. Защитил диссертацию. В 1983 году переехал в Орел, трудился в Орловском сельскохозяйственном институте. В вузе прошел путь от ассистента до профессора кафедры земледелия, ведущего преподавателя факультета.

Лопачев успешно сочетал педагогическую деятельность с научными исследованиями. В 2008-м защитил докторскую диссертацию. Много времени и сил отдавал работе с молодежью. К Николаю Андреевичу нередко обращались за помощью и советом не только как к опытному, авторитетному специалисту, но и в различных жизненных ситуациях. Он умел поддержать, дать мудрый совет. Благодаря этим качествам, пользовался большим уважением и авторитетом как у студентов, так и у коллег по работе.

Светлая память о Николае Андреевиче Лопачеве навсегда останется в сердцах всех, кто рядом с ним жил и работал. Прощание состоится во вторник, 13 февраля, в 9:00, по адресу: город Орел, Лескова, 16А.


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