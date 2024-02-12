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11:30, 12 февраля 2024 года

В Орле на перекрестке столкнулись две легковушки

Авария случилась вечером 10 февраля.

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

В Орле на перекрестке Московского шоссе и улицы Германо не смогли разъехаться автомобили "Форд Фокус" и "Тойота Ленд Крузер". Как сообщили в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции, виновником ДТП стал водитель "Форда". При повороте налево по зеленому сигналу светофора он не уступил дорогу "Тойоте", двигавшейся во встречном направлении.

Как отметили в ведомстве, сначала пострадавших в аварии не было. Однако поздно ночью в травмпункт обратился водитель "Тойоты". После осмотра медиками его отпустили домой на амбулаторное лечение.


Сергей Мерцалов
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