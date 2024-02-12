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11:00, 12 февраля 2024 года Орловцы готовятся к финалу проекта "Кибердром" Навыки управления дроном оттачивают шесть команд.







Орловская область присоединилась к проекту "Кибердрон" в 2019 году. Спустя четыре года, в 2023, студенты мценского филиала ОГУ имени Тургенева стали призерами всероссийского онлайн-конкурса "Полигон-77".



Впереди уже в 2024 году у ребят участие в 1/4 всероссийского конкурса "Кибердрон Зарница" . Заявки подали уже порядка 50 команд. Основная задача с которой должны будут справиться участники - доставка груза .



– Там три сортировочного пункта, которые разными цветами обозначают ценность груза, который необходимо доставить, - пояснил студент четвертого курса Мценского филиала ОГУ Тургенева Денис Безпалов.





Юлия Опанасюк



