Советник орловского губернатора рассказал об обстановке в освобожденном Бахмуте

|
|Главная » Новости
10:30, 12 февраля 2024 года
Советник орловского губернатора рассказал об обстановке в освобожденном БахмутеСергей Лежнев посетил город 6 февраля.
Фото: скриншот из видео Сергея Лежнева
Советник орловского губернатора Сергей Лежнев посетил с гуманитарной миссией Бахмут (Артемовск). Сейчас освобожденный от нацистов город напоминает кадры из фильмов о Сталинграде.
- Российские бойцы, освобождая территорию, стягивали на себя значительные силы противника. Бои здесь велись за каждый метр земли 224 дня, - написал в своем телеграм-канале Лежнев.
Среди руин и развалин можно увидеть разбитую, брошенную бронетехнику, сгоревшие автомобили и другое снаряжение. По словам Лежнева, линия фронта очень близко, бои вокруг города продолжаются. В этих условиях живут и выполняют боевые задачи орловские бойцы.
- Боевая обстановка там непростая, условия жизни парней также оставляют желать лучшего. Наша помощь там очень нужна, - подчеркнул советник Андрея Клычкова.
Сергей Мерцалов