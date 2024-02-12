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10:30, 12 февраля 2024 года

Советник орловского губернатора рассказал об обстановке в освобожденном Бахмуте

Сергей Лежнев посетил город 6 февраля.

Фото: скриншот из видео Сергея Лежнева

Советник орловского губернатора Сергей Лежнев посетил с гуманитарной миссией Бахмут (Артемовск). Сейчас освобожденный от нацистов город напоминает кадры из фильмов о Сталинграде.

- Российские бойцы, освобождая территорию, стягивали на себя значительные силы противника. Бои здесь велись за каждый метр земли 224 дня, - написал в своем телеграм-канале Лежнев.

Среди руин и развалин можно увидеть разбитую, брошенную бронетехнику, сгоревшие автомобили и другое снаряжение. По словам Лежнева, линия фронта очень близко, бои вокруг города продолжаются. В этих условиях живут и выполняют боевые задачи орловские бойцы.

- Боевая обстановка там непростая, условия жизни парней также оставляют желать лучшего. Наша помощь там очень нужна, - подчеркнул советник Андрея Клычкова.


Сергей Мерцалов
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