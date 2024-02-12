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9:36, 12 февраля 2024 года Дороги Орла превратились в каток Выйти было сложно даже из подъезда.





Погода 12 февраля преподнесла орловцам неприятный сюрприз. Минусовая температура и ледяной дождь поспособствовали образованию гололедицы. Коркой льда покрылись и тротуары.



Автомобилистам тоже пришлось долго ждать в своих машинах, пока лед не растает с лобового стекла. Также утром сильно взлетели цены на такси. Автолюбителей и пешеходов просят быть предельно осторожными.





Вести-Орёл



