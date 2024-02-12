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9:55, 12 февраля 2024 года Орловский паралимпиец Юрий Ноздрунов даст мастер-класс по игре в настольный теннис Встреча состоится в орловском павильоне на ВДНХ.



Фото: архив "Вести-Орел"

Паралимпиец Юрий Ноздрунов проведет мастер-класс по игре в настольный теннис для гостей павильона Орловской области на выставке "Россия". Как пишет региональный инфопортал, встретиться с бронзовым призером Паралимпиады в Токио можно будет 25 февраля с 12:00 до 18:00.



Напомним, что уроженец Орловщины Юрий Ноздрунов является многократным призером чемпионатов мира и Европы, многократным чемпионом России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Ноздрунов - мастер спорта международного класса, он представляет Орловскую и Московскую области.





Сергей Мерцалов



