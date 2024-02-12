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9:00, 12 февраля 2024 года

На Орловщине выросли размеры социальных выплат

Индексация произошла с 1 февраля.


В Орловской области увеличились размеры пособий. Меры поддержки, предоставляемые Соцфондом, проиндексированы на 7,4%.

Так, маткапитал на первого ребенка теперь составляет 630,4 тысячи рублей. Аналогичная сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок рожден или усыновлен до 2020-го года, а родители еще не использовали сертификат. Для семей, которые получили капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного, объем господдержки увеличивается дополнительно.

Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", на 7,4% выросла и ежемесячная денежная выплата. На такой же процент проиндексированы единовременные и ежемесячные страховые выплаты по ОМС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Стоимость набора социальных услуг увеличилась до 1578,50 рублей в месяц.


Артем Ежаков
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