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9:00, 12 февраля 2024 года На Орловщине выросли размеры социальных выплат Индексация произошла с 1 февраля.





В Орловской области увеличились размеры пособий. Меры поддержки, предоставляемые Соцфондом, проиндексированы на 7,4%.



Так, маткапитал на первого ребенка теперь составляет 630,4 тысячи рублей. Аналогичная сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок рожден или усыновлен до 2020-го года, а родители еще не использовали сертификат. Для семей, которые получили капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного, объем господдержки увеличивается дополнительно.



Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", на 7,4% выросла и ежемесячная денежная выплата. На такой же процент проиндексированы единовременные и ежемесячные страховые выплаты по ОМС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.



Стоимость набора социальных услуг увеличилась до 1578,50 рублей в месяц.





Артем Ежаков



