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14:00, 11 февраля 2024 года В Орловской области опровергли информацию о готовящихся нападениях на школы Она распространялась в мессенджерах





Официальный паблик Орловской области в "ВКонтакте" опроверг информацию о готовящихся терактах в школах региона. Она распространялась в мессенджерах.

"Такие сообщения уже не в первый раз распространяются по всей стране украинскими спецслужбами. Чаще всего их забрасывают в родительские чаты для устрашения населения. Мы призываем доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию", – сказано в сообщении правительства региона. Ранее информацию о каналах, в которых распространяли угрозы школам Орла, направила в правоохранительные органы Лига безопасного интернета.





Артем Ежаков



