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8:00, 12 февраля 2024 года Орловчанку заподозрили в мошенничестве при покупках на маркетплейсе Ущерб составил 30 тысяч рублей.





В Орле 27-летнюю девушку подозревают в мошенничестве. С заявлением обратились из пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов. Выяснилось, что в двух случаях клиентка забрала неоплаченные покупки по 15 тысяч рублей каждая.



В ходе расследования полицейские выяснили, что подозреваемая зарегистрировала на маркетплейсе два аккаунта. Девушка привязала к ним пустые карты, изначально не собираясь оплачивать товары.



Как рассказали в областном УМВД, орловчанке грозит до двух лет заключения.





Артем Ежаков



