Орловчанку заподозрили в мошенничестве при покупках на маркетплейсе
Ущерб составил 30 тысяч рублей.
В Орле 27-летнюю девушку подозревают в мошенничестве. С заявлением обратились из пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов. Выяснилось, что в двух случаях клиентка забрала неоплаченные покупки по 15 тысяч рублей каждая.
В ходе расследования полицейские выяснили, что подозреваемая зарегистрировала на маркетплейсе два аккаунта. Девушка привязала к ним пустые карты, изначально не собираясь оплачивать товары.
Как рассказали в областном УМВД, орловчанке грозит до двух лет заключения.