Орловская область организовала сеть отделений активного долголетия
Они открыты во всех центрах соцобслуживания в регионе.
Фото: портал правительства Орловской области
Во всех центрах социального обслуживания Орловской области работают отделения активного долголетия. Об этом сообщает региональный информационный портал. Для пенсионеров организованы бесплатные кружки и клубы по интересам, занятия спортом, скандинавская ходьба, театральные студии, вокальные группы, компьютерные классы, волонтерство.
Узнать о видах досуга в своем районе и присоединиться можно в центре социального обслуживания населения по месту жительства.