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16:00, 11 февраля 2024 года Орловская область организовала сеть отделений активного долголетия Они открыты во всех центрах соцобслуживания в регионе.



Фото: портал правительства Орловской области

Во всех центрах социального обслуживания Орловской области работают отделения активного долголетия. Об этом сообщает региональный информационный портал. Для пенсионеров организованы бесплатные кружки и клубы по интересам, занятия спортом, скандинавская ходьба, театральные студии, вокальные группы, компьютерные классы, волонтерство.



Узнать о видах досуга в своем районе и присоединиться можно в центре социального обслуживания населения по месту жительства.





Артем Ежаков



