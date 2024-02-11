Главная » Новости



15:00, 11 февраля 2024 года Орловцы представили достижения региона в рамках Дня молодежной политики на ВДНХ Он прошел в рамках выставки-форума "Россия".



Фото: портал правительства Орловской области

Более 75 орловцев представили регион на Дне молодежной политики, проходящем в рамках Выставки «Россия». Об этом сообщает региональный информационный портал. В состав орловской делегации, возглавляемой и.о. главы регдепартамента молодежной политики и реализации патриотических проектов Ольгой Варакиной, вошли студенты-победители федеральных конкурсов, волонтеры, молодые ученые, артисты, журналисты, члены "Движения Первых".



Орловщина представила ролики о достижениях региона в сфере молодежной политики, добровольческого движения: "ТУРистическая PROбежка. ОРЕЛ", детско-юношеская военно-спортивная игра "Зарница 2.0", проекты "Твоя проектория", "Тропа героев", "Время читать", "Портрет волонтера", "Поиск пропавших людей".



Для молодежи организовали атлас виртуальных экскурсий по рабочим местам Орловской области.





