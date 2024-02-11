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15:00, 11 февраля 2024 года

Орловцы представили достижения региона в рамках Дня молодежной политики на ВДНХ

Он прошел в рамках выставки-форума "Россия".

Фото: портал правительства Орловской области

Более 75 орловцев представили регион на Дне молодежной политики, проходящем в рамках Выставки «Россия». Об этом сообщает региональный информационный портал. В состав орловской делегации, возглавляемой и.о. главы регдепартамента молодежной политики и реализации патриотических проектов Ольгой Варакиной, вошли студенты-победители федеральных конкурсов, волонтеры, молодые ученые, артисты, журналисты, члены "Движения Первых".

Орловщина представила ролики о достижениях региона в сфере молодежной политики, добровольческого движения: "ТУРистическая PROбежка. ОРЕЛ", детско-юношеская военно-спортивная игра "Зарница 2.0", проекты "Твоя проектория", "Тропа героев", "Время читать", "Портрет волонтера", "Поиск пропавших людей".

Для молодежи организовали атлас виртуальных экскурсий по рабочим местам Орловской области.
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