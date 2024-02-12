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8:30, 12 февраля 2024 года Орловец не сумел улететь за границу и вспомнил о родительском долге Желание посетить родственников побудило мужчину погасить долги по алиментам.





Орловские судебные приставы добились от жителя Залегощенского района погашения долга по алиментам в 200 тысяч рублей. По решению суда мужчина должен был выплачивать в пользу несовершеннолетнего сына четверть ежемесячного заработка, но не делал этого. Так и накопилась крупная сумма.



Орловца объявили в розыск, но он пришел к приставам сам. В новогодние праздники он не сумел вылететь из Москвы за границу из-за ограничения от приставов. Тогда мужчина вернулся в Орел и за пару дней исполнил свои обязательства перед сыном, рассказали в УФССП по региону.





Артем Ежаков



