Главная » Новости



10:00, 11 февраля 2024 года Больше двух тысяч человек стали участниками "Лыжни России" в Орловской области Соревнования состоялись в столице региона и других муниципальных образованиях.



Фото: сообщество "Центр физкультурных и спортивных мероприятий" в "ВКонтакте"

10 февраля в Орловской области прошла всероссийская акция "Лыжня России". В Орле забег прошел в Медведевском лесу и принял 600 участников, еще полторы тысячи человек вышли на старт в других муниципальных образованиях региона.



Победителей и призеров определили на дистанциях от одного до пяти километров. В рамках проекта "Всей семьей" на дистанцию в километр вышли самые спортивные семьи Орла. Помимо самого забега, организаторы позаботились о создании фотозон и пунктов питания, сообщает региональный информационный портал.





Артем Ежаков



