Больше двух тысяч человек стали участниками "Лыжни России" в Орловской области
Соревнования состоялись в столице региона и других муниципальных образованиях.
Фото: сообщество "Центр физкультурных и спортивных мероприятий" в "ВКонтакте"
10 февраля в Орловской области прошла всероссийская акция "Лыжня России". В Орле забег прошел в Медведевском лесу и принял 600 участников, еще полторы тысячи человек вышли на старт в других муниципальных образованиях региона.
Победителей и призеров определили на дистанциях от одного до пяти километров. В рамках проекта "Всей семьей" на дистанцию в километр вышли самые спортивные семьи Орла. Помимо самого забега, организаторы позаботились о создании фотозон и пунктов питания, сообщает региональный информационный портал.