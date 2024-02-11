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9:00, 11 февраля 2024 года Сергей Кравцов посетил школу на улице Зеленина в Орле Министр просвещения РФ побывал в регионе с рабочим визитом 10 февраля.



Фото: портал правительства Орловской области

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе рабочей поездки в Орел посетил школу №53 на улице Зеленина. Учебное заведение возводится в рамках нацпроекта "Образование", инициированного президентом России Владимиром Путиным.



Как сообщает региональный информационный портал, замечания приемочной комиссии по школе практически выполнены, завершается установка функциональной мебели для учеников.



Стоимость работ превысила 800 миллионов рублей. Генподрядчиком выступило ООО "Техспецкомплект".



Школа вместит 1225 учеников, включая ребят с особенностями здоровья, для которых создана необходимая инфраструктура. Занятия будут проходить в 62 кабинетах.



Сейчас в учебное заведение нанимается персонал, идет оформление документов для прохождения процедуры лицензирования образовательной деятельности.

"Мы договорились сделать день открытых дверей, чтобы родители, чьи дети начнут учиться в школе с 1 сентября, могли познакомиться с учебным заведением", – сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.





Артем Ежаков



