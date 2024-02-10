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17:00, 10 февраля 2024 года Андрей Клычков обсудил с Министром просвещения развитие системы образования в регионе Рабочая встреча состоялась в областной администрации.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков обсудил с Министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым реализацию нацпроекта "Образование", инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Речь шла, в том числе, о строительстве и капитальном ремонте школ и детских садов.



- Орловская область - вторая после Москвы по количеству студентов. И для нас очень важна поддержка федерального центра в реализации идеи строительства межвузовского кампуса. У нас глобальная идея - объединить школьное, средне-специальное и высшее образование, - сказал Андрей Клычков.



Сергей Кравцов отметил высокие показатели развития системы образования на Орловщине. Он обещал и дальше поддерживать регион.



Напомним, что в 2023 году на реализацию нацпроекта "Образование" в Орловской области израсходовано более 221 миллиона рублей. В 44 сельских школах созданы центры "Точки роста", 26 школ обеспечены современной техникой и связью, еще в 10 школах обновлен спортивный инвентарь. В этом году региону выделят почти вдвое больше средств - 405,5 миллионов рублей, сообщает инфопортал Орловской области.





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