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16:10, 10 февраля 2024 года

В Орловскую область приехал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Вместе с главой региона Андреем Клычковым он посетил детский технопарк "Кванториум".

Фото: Анастасия Тычинская

Министр просвещения России Сергей Кравцов прибыл с рабочим визитом на Орловщину. Первым объектом, который он посетил, стал детский технопарк "Кванториум".

За три с небольшим года новые знания здесь получили свыше 3 200 орловских мальчишек и девчонок. Речь идет о супервостребованных сегодня направлениях: робототехнике, аэродинамике, программировании, биотехнологиях и 3D-моделировании. В этом году открыто новое направление - графический дизайн.

Как отмечает тг-канал "Телеграммы из Орла", формат образования на площадке орловского "Кванториума" весьма разнообразен. Это мастер-классы, лекции, квесты, воркшопы, экскурсии.


Сергей Кравцов также дал высокую оценку и мобильному "Кванториуму", который создан на базе перевозной автомобильной станции. Детский технопарк могут посещать ребята из глубинки. В арсенале регионального образования уже три передвижных "Кванториума", начиненных высокотехнологичным оборудованием.




Сергей Мерцалов
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