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14:45, 10 февраля 2024 года

Лежнев показал работу орловских разведчиков в зоне СВО

С помощью дрона-камикадзе бойцы уничтожили пехоту противника.



Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев опубликовал видео, на котором орловские разведчики с помощью дрона атакуют вражеские блиндажи. На кадрах видно, как расчет разведывательного беспилотника выявил укрепленные украинские позиции и пехоту. Затем оператор направил туда дрон-камикадзе.

- Недавно мы передали разведчикам квадрокоптеры Mavic, автомобиль, тепловизоры, прицелы и многое другое. Вся эта техника уже сейчас реально спасает жизни, помогает парням идти вперед, - написал Лежнев в своем телеграм-канале.

Отдельно он поблагодарил медицинское сообщество региона, а также коллектив Орловского областного суда. Именно они внесли определяющий вклад в закупку таких посылок для наших разведчиков.

Впереди новый сбор. Бойцам требуются дроны-камикадзе, автомобиль УАЗ для группы БПЛА, телевизор, цифровая рация, аккумуляторы для рации и автомобиля, термобелье, термоноски, утеплитель, система видеонаблюдения с шестью камерами, а также газ для портативных приборов.


Сергей Мерцалов
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